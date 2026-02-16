Chivas volvió a encender la Liga MX tras imponerse en el Clásico Nacional frente al Club América, resultado que lo mantiene perfecto en el Clausura 2026 y lo consolida como uno de los grandes protagonistas del campeonato. El triunfo, correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX, no solo reforzó su liderazgo deportivo, sino que también reafirmó el momento anímico de un equipo que atraviesa una racha demoledora.

Con seis victorias consecutivas en seis jornadas, el Guadalajara vive un arranque histórico. Las repercusiones no tardaron en llegar, con burlas y festejos dirigidos al América en redes sociales, mientras el plantel ya cambió el chip para enfocarse en su próximo desafío ante Cruz Azul, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

Diego Campillo y un festejo caliente

Diego Campillo, una de las figuras del partido y asistidor en el gol de la Hormiga González, protagonizó una imagen que rápidamente se viralizó al celebrar el triunfo en la cara de Raphael Veiga apenas terminó el Clásico Nacional, reflejando la intensidad con la que se vivió el encuentro.

Armando González, del gol al joystick

El autor del gol del triunfo, Armando González, sorprendió al contar que, tras el partido, se iría a jugar al FIFA con su hermano. La anécdota contrastó con aquel video viral en el que supuestamente se lo veía comiendo tacos luego de vencer a Querétaro, situación que luego se aclaró y terminó reforzando su imagen de profesionalismo. En medio de la pelea por un lugar en el Mundial, el canterano rojiblanco sigue a lo suyo.

Nicolás Larcamón elogió al Guadalajara

El entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, se deshizo en elogios hacia Chivas en la previa al encuentro de la próxima jornada entre ambos equipos. “Respecto a lo de Chivas, mira casualmente fui yo el que dijo que me había enfrentado a las mejores Chivas desde que llegué a México y muchos me criticaron”. Y agregó: “El fin de semana que viene va a ser un partido muy exigente, va a ser un partidazo”.

Regla de menores cumplida en tiempo récord

Además de ser líder del certamen, Chivas ya cumplió con la Regla de Menores de la Liga MX en apenas seis jornadas. Antes del Clásico ya acumulaba 1,118 de los 1,170 minutos exigidos, y tras la Jornada 6 llegó a 1,445, gracias a las participaciones de Armando González, Bryan González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Ángel Chávez, Yael Padilla y Hugo Camberos. Además de Chivas, Puebla ya rebasó ampliamente el mínimo con 1,539 minutos, mientras que Mazatlán FC es el club más cercano a cumplir, necesitando solo 77 minutos adicionales.