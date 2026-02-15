Armando González volvió a ser clave para que Chivas se quede con la victoria ante América en una nueva edición del Clásico Nacional. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Francisco Gabriel de Anda afirmó lo que muchos afirman en la Liga MX de la Hormiga al señalar que tras marcarle a las Águilas va a ir a la Copa del Mundo con México porque superó a Sebastián Cáceres, uno de los mejores defensores en el futbol mexicano.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito demostró nuevamente que está encendido en este torneo porque superó y dominó a un rival con peso, pero que no tiene su mejor momento deportivo. Las próximas semanas, ante Toluca y Cruz Azul, se terminará de determinar si este equipo es un serio candidato a pelear por el título.

Gabriel Milito volvió a quedarse con tres puntos con Chivas gracias a una nueva anotación de Armando González, quien es segundo en la tabla de goleo. Quien se rindió ante el encuentro de la Hormiga fue Paco Gabriel de Anda en la mesa de Futbol Picante de ESPN.

Armando González anotó nuevamente ante América. (Foto: IMAGO7)

“Posiblemente. Hace un buen partido Chivas. Queda claro que en este momento que junto a Toluca es el que mejor juega y yo pondría primero a Chivas”, comentó. Y agregó: “¿A quién le gana la Hormiga en el remate? A Cáceres, un gran defensor. Le gana en velocidad. Este gol le vale a la Hormiga estar en la lista final de la Copa del Mundo. Van 3 delanteros. Uno es Raúl Jiménez, si se recupera Santi va a ser Santi y la Hormiga en lugar de Berterame”.

¿Cuántos goles lleva anotados Armando González en el Clausura 2026?

Tras seis partidos jugados, Armando González lleva anotados cinco goles tras anotarle a Pachuca, Querétaro, Mazatlán, Atlético de San Luis y América. De momento la Hormiga se ubica en la segunda posición de la tabla de goleo detrás de Joao Pedro, primero con seis goles.