La victoria de Chivas frente al América en el Clásico Nacional tuvo un valor que fue más allá del marcador, pues el Rebaño Sagrado aprovechó el escenario más exigente del futbol mexicano para cumplir con la Regla de Menores en el Torneo Clausura 2026.

Antes de medirse al conjunto de las Águilas, el Club Deportivo Guadalajara ya figuraba entre los equipos mejor posicionados ya que había sumado mil 118 minutos de los mil 170 exigidos por la Liga MX, por lo que únicamente restaba una cifra mínima para cumplir por completo con el reglamento.

En total Chivas culminó la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 con mil 445 minutos, los cuales alcanzaron gracias a Armando González, Bryan González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Ángel Chávez, Yael Padilla y Hugo Camberos.

Chivas ya cumplió con lo que pide la Liga MX.

¿Qué otros equipos ya cumplieron con la regla de menores?

Puebla ya rebasó con amplitud el mínimo establecido al registrar mil 539 minutos, que se reflejan en mil 294 válidos dentro de la Regla de Menores. Por su parte, Mazatlán FC es el club que se encuentra más próximo a cumplir con el requisito, pues únicamente necesita acumular 77 minutos adicionales.

Cabe mencionar que los Xolos de Tijuana, Santos Laguna y América aparecen en el fondo. Dentro de este grupo, el cuadro azulcrema es el que enfrenta el mayor rezago, ya que todavía debe sumar 953 minutos para cumplir con el reglamento, situación que obligará a André Jardine a dar mayor participación a jugadores jóvenes en las siguientes fechas del Torneo Clausura 2026.