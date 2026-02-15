Armando “Hormiga” Gonzálezpasa por un gran momento futbolístico. El delantero del Club Deportivo Guadalajara fue el encargado de marcar el gol que definió el Clásico Nacional ante el América, disputado en el Estadio Akron, una anotación que no solo selló el triunfo, sino que mantiene al equipo con paso perfecto en el Torneo Clausura 2026, alcanzando seis triunfos consecutivos.

Con esa anotación, el canterano de Chivas alcanzó los cinco tantos en el certamen y volvió a colocarse en la pelea por el liderato de goleo. Su impacto en la cancha lo convirtieron en uno de los focos de atención tras el silbatazo final de César Arturo Ramos Palazuelos, al punto de que durante la transmisión fue cuestionado sobre qué hará.

Entre risas, el delantero de 22 años admitió que no tenía del todo claro qué haría tras el partido, pues comentó que quizá sus padres ya tenían algún plan para después del duelo. Sin embargo, enseguida recordó que también estaba acompañado por su hermano, lo que hizo aún más espontánea su respuesta.

De esta manera, Armando “Hormiga” González comentó que lo más probable era volver a casa para pasar el tiempo jugando FIFA, el conocido videojuego de futbol, acompañado de su hermano, por lo que esta respuesta que fue bien recibida por la afición, ya que mientras otros futbolistas suelen optar por irse de fiesta, él dejó ver una postura distinta.

Armando González le dio el triunfo a Chivas ante América.

¿Qué viene para Armando González y Chivas?

Tras ganar el Clásico Nacional ante América, el Club Deportivo Guadalajara ahora se enfrentará a Cruz Azul, dentro de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc el sábado 21 de febrero, alas 21:00 horas, tiempo del centro de México.