Chivas logró una importante victoria ante América debido a que se impuso por 1-0 por la jornada 6 del Clausura 2026. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue cómo llegó Henry Martín a regañar a sus compañeros y por su culpa Diego Campillo lo anticipó para asistir a Armando González con su golazo.

El capitán azulcrema se llevó todas las miradas en la previa y el post con sus declaraciones sobre el Clásico Nacional. El jueves señalaba que de haber un favorito eran ellos porque a lo largo de los últimos habían demostrado que fueron mejores por los títulos obtenidos.

Ayer Henry Martín fue anulado por un Diego Campillo que fue titular para suplantar a un Luis Romo que está lesionado. El atacante de América no pudo girar, pivotar ni rematar a portería porque el canterano de Chivas no lo dejó.

Por otro lado, en el golazo de Armando González, fue anticipado por el propio Campillo quien la peinó para el 1-0. Lo que la transmisión no mostró es que seguramente estaba distraído porque previo al tiro de esquina llegó insultado y regañando por el partido que estaban haciendo, según lo informado por José María Garrido.

Henry Martín dolido por la derrota ante Chivas

Tras el partido, Henry Martín dio la cara y se mostró dolido por la derrota que sufrió ante Chivas por el Clausura 2026. “Este grupo tiene mucho para dar, tenemos que encontrar nuestra mejor versión individualmente primero y lo colectivo se va a ir dando partido a partido, las nuevas incorporaciones van a ayudar mucho, hoy no estuvimos a la altura, eso está claro, pero vuelta a la página, a enfrentar los partidos que restan de los dos torneos, tenemos un techo muy alto por alcanzar”.