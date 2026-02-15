Gabriel Milito no solo le puso su sello a Chivas para el Clausura 2026, sino que dejó en ridículo a André Jardine con una jugada maestra que nadie vio venir. Se trata de Fernando Rubén el Oso González quien fue titular y capitán de un Guadalajara que parecía haber perdido equilibrio con la lesión de Luis Romo.

Frente a Mazatlán, Romo da un gran dolor de cabeza a todo el Rebaño Sagrado debido a que con una seña confirmaba que se había lesionado. Era un hecho que se iba a perder el Clásico Nacional y que su lugar iba a tomarlo Diego Campillo, quien jugó un enorme partido al dejar en ridículo a un Henry Martín que está lejos de sus mejores años.

Por otro lado, César Huerta reveló en su canal de Youtube que Gabriel Milito se encargó de hacer un movimiento que ni en Chivas veían venir debido a que decidió dejar en el banquillo a Brian Gutiérrez, de gran inicio en el Clausura 2026, para que su lugar lo tome Fernando González. Esta decisión pudo suponer que el Guadalajara se iba a tirar un poco más atrás con su estilo de juego ya que mantenía atrás a tres centrales.

Fernando González volvió a tener un buen partido ante América. (Foto: IMAGO7)

Con el correr de los minutos el Rebaño Sagrado mantuvo el mismo estilo de juego que lleva a adelante desde la jornada uno del Clausura 2026. Con el Oso de inicio el conjunto rojiblanco se garantizó tener más respuestas defensivas y le permitió a Diego Campillo tener más libertades para jugar con el balón, y, como decíamos al principio, sacar del partido a Henry Martín.

Gabriel Milito se llevó certezas en Chivas vs. América

Cabe destacar que la victoria ante América le dejó varias certezas a Gabriel Milito de cara a la Liguilla con Chivas cuando pierda jugadores que son convocados a la Selección Mexicana. Diego Campillo suplantó de la mejor manera a Luis Romo, Miguel Gómez sustituyó a Richard Ledezma de grata manera con un brutal quite a Brian Rodríguez y el Oso volvió a dar garantías en el medio, mientras que Brian Gutiérrez puede jugar en la misma posición que Roberto Alvarado.