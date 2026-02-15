El Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX terminó con una nueva victoria del Club Deportivo Guadalajara, que se impuso por 1-0 al Club América. El Rebaño Sagrado llegó así a seis victorias consecutivas y a raíz de esto, en el programa de Fox Sports, La Última Palabra, se debatió sobre el gran momento que atraviesa el cuadro tapatío.

Fue allí donde Eduardo de la Torre, identificado con los colores rojiblancos, sacó a relucir el andar del Guadalajara ante los argumentos de sus compañeros. Raúl Ortíz, más ligado con el americanismo, intentó minimizar la racha de Chivas: “Voy a repetir lo mismo aunque no les guste: son partidos prácticamente de pretemporada… No es cómo empieces, es como acabas”, argumentó.

Acto seguido, Yayo de la Torre trajo a la conversación las anteriores palabras de sus compañeros subestimando al Rebaño: “Habían dicho que Chivas, que el calendario y todo esto, ¿no? Pero por qué siguen dando equipos tan fáciles a Chivas. ¡Es cierto! Calendarios regalados…”, bromeó en referencia a la victoria sobre el América. “A ver si con Cruz Azul se empiezan a complicar, pero hasta ahorita ha sido regalado, totalmente de acuerdo”.

Paul Aguilar se rinde ante las Chivas de Gabriel Milito

En el mismo debate, el exjugador y referente azulcrema, Paul Aguilar, no puso reparos ante el gran momento rojiblanco: “Hoy lo demostró, lo ha venido mostrando estos últimos seis partidos. Hay que reconocer. Lo vuelvo a repetir hoy Guadalajara le pasó por encima al América. También hay que aprovechar el buen momento que viven y hoy Milito le está sacando el mejor jugo a todos los jugadores a pesar de que hizo dos cambios y hasta jugó mejor”, reconoció.