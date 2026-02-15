El Club Deportivo Guadalajara volvió a hacer del Clásico Nacional una fiesta rojiblanca. En el Estadio Akron, Chivas se impuso ante el Club América por la Jornada 6 del Clausura 2026 y ratificó su gran momento: seis partidos, seis victorias y liderato absoluto en la Liga MX.

El triunfo no solo significó tres puntos más para el Rebaño, sino también una dosis extra de motivación tras lo ocurrido en la previa. Días antes del encuentro, Brian Rodríguez había calentado el ambiente con una declaración que no pasó desapercibida. Al ser consultado sobre lo “bravo” que podía resultar el clásico, el atacante del América respondió con un provocador: “sí, para ellos”, dejando entrever que el compromiso sería más complicado para Chivas que para las Águilas.

La frase rápidamente se viralizó y fue tomada como una muestra de arrogancia por parte del futbolista uruguayo. Sin embargo, el desenlace del partido contó otra historia: Chivas dominó, golpeó en el momento justo y terminó celebrando una victoria que reforzó su condición de candidato y su hegemonía reciente en el clásico.

Con ese contexto, el Guadalajara no dejó pasar la oportunidad de responder. A través de sus redes sociales oficiales, el club publicó un mensaje cargado de ironía: “¿Quién dijo bravo? 🤔 Bravísimo, Rojiblancos 👏🏻 ¡6 de 6 y seguimos de líderes! ¡#ElClásicoDeMéxico es, OTRA VEZ, para el Guadalajara!”, acompañado por imágenes de la celebración.

Además, en Instagram se compartió un video con la leyenda: “Lo más bravo de esta noche fue la salsa del Nutri”, con un plato post partido que desató las burlas y las risas de los aficionados rojiblancos.

Brian Rodríguez tuvo un partido decepcionante

El atacante del América, Brian Rodríguez, no pudo gravitar en el Estadio Akron: acertó 21/29 pases (72%), no remató a portería y realizó dos regates acertados. En cuanto a duelos, sólo ganó 5 de los 11 disputados.