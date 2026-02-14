Esta noche el Club Deportivo Guadalajararecibirá en la cancha del Estadio Akron al América, dentro de la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito llega en un mejor momento futbolístico, por ello, para algunos son favoritos para llevarse el Clásico Nacional.
Clásico Nacional
Chivas vs. Club América: EN VIVO los detalles del Clásico Nacional del Clausura 2026
Chivas y América se enfrentan en un duelo que paraliza a México y aquí los detalles EN VIVO del Clásico Nacional.
COMIENZA A LLEGAR LA GENTE AL AKRON
Poco a poco comienza a llegar la afición del Club Deportivo Guadalajara. Confiados de que nos quedaron con la victoria.
¡Bienvenidos, Chivahermanos!
Arrancamos las acciones del Clásico Nacional. Nuestras Chivas buscarán su sexta victoria en el Torneo Clausura 2026.
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
LEE TAMBIÉN
Noticias
Clásico Nacional
Clásico Nacional
Chivas vs América: así domina el historial del Clásico Nacional
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES