Aunque el Club Deportivo Guadalajara afrontará el Clásico Nacional instalado en la cima de la tabla general y con la certeza de que nadie lo moverá de ahí tras el partido, el momento no ha sido del todo blindado.

A pesar del liderato y el desempeño del equipo de Gabriel Milito sigue generando cuestionamientos y opiniones encontradas entre analistas y aficionados, que esperan una versión más contundente del Rebaño Sagrado en el encuentro más esperado del semestre.

Johnny Magallón reconoció, en entrevista con Canal 6, que existe la sensación de que el buen momento de Chivas no ha sido valorado como merece, a pesar de sumar cinco triunfos en igual número de partidos.

“Será cuestión de cada quien, quizás si se ha quitado mérito de lo que viene haciendo el Guadalajara por que dicen que es un calendario a modo, pero hay que jugar los partidos, ganarlos, hay resultados de otros equipos que son inesperados, no son fáciles, aunque pareciera que los favoritos siempre van a ganar”, comentó.

“Chivas lo ha hecho bien, no han sido partidos fáciles, independiente de todo, creo que no hay rival a modo, hemos visto primeros lugares perder contra el último, también, mucho más fácil destruir que construir, entonces, no es garantía que enfrentes a un equipo que no está como favorito y seas el ganador”, finalizó.

Johnny Magallón habló sobre Chivas previo al Clásico Nacional.

¿En qué lugar se ubica Chiva en el Torneo Clausura 2026?

Chivas se encuentra en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 15 puntos en la misma cantidad de partidos disputados, con cinco victorias seguidas, así que en el Clásico Nacional buscará el sexto triunfo seguido.