El Tapatío se mantiene como uno de los clubes más poderosos y regulares de todo el Clausura 2026 y así lo demostraron al hilvanar su tercer triunfo en fila tras derrotar a la Jaiba Brava por marcador de 3-1, en donde los delanteros rojiblancos siguen cosechando goles.

La filial de Chivas se encuentra peleando por la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Expansión, en donde parte del éxito que están viviendo se debe al gran nivel que presumen sus artilleros que siguen haciendo goles.

Y es que Vladimir Moragrega, Daniel Villaseca y Sergio Aguayo se encuentran peleando por los primeros puestos de la tabla de goleadores de la División de Plata, en donde los últimos dos anotaron un gol en el triunfo sobre el Tampico Madero, confirmando que hay un futuro alentador para el Guadalajara.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 en Liga de Expansión

¿Cuándo jugará el Tapatío vs. Coyotes de Tlaxcala?

El próximo compromiso de la Liga de Expansión en el que participará la filial del Guadalajara se llevará a cabo el 22 de febrero cuando reciban a los Coyotes de Tlaxcala en la cancha del Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.