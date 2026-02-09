Después de una campaña difícil, el Tapatío oficializó la salida de Arturo Ortega como director técnico del Filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX. En aquel comunicado, el club agradeció al entrenador por su trabajo dentro de la institución y le deseó éxito en sus proyectos futuros, marcando el fin de un ciclo marcado por la irregularidad y la falta de resultados en la cancha durante el último torneo.

La eliminación prematura del Tapatío en el Apertura 2025 fue el principal detonante de la decisión. El equipo concluyó la fase regular en la undécima posición con 15 puntos, lejos de los puestos de Liguilla y con un rendimiento que no estuvo a la altura de expectativas para un filial que históricamente ha competido por los primeros lugares en la división de plata mexicana.

Pepe Meléndez dando indicaciones a Samir Inda (Imago7)

Para el Clausura 2026, la directiva optó por traer de regreso a Pepe Meléndez, un hombre con arraigo en las Fuerzas Básicas de Chivas y que ya había tenido experiencias exitosas al frente del plantel rojiblanco en distintas categorías. El joven entrenador estaba a cargo del Sub-21 y asumió la apuesta de recuperar competitividad y devolver al Tapatío a los primeros planos del circuito.

La respuesta en el campo ha sido positiva. Bajo el mando de Pepe Meléndez, el Tapatío ha mostrado un rendimiento más sólido en el Clausura 2026: tras cinco jornadas, el Filial ya suma varias victorias: 3-1 sobre Atlante, 2-0 ante Leones Negros y 4-2 sobre Venados.

La reacción de los aficionados ha sido favorable en redes sociales, ya que muchos seguidores celebraron la llegada de Pepe Meléndez al banquillo, argumentando que su método formativo y su entendimiento de la identidad del Rebaño eran justamente lo que el proyecto del Tapatío necesitaba. Contrario a Ortega, cuya gestión fue objeto de críticas por la falta de regularidad y resultados, el nuevo contexto con despierta ilusión por ver una filial competitiva y en crecimiento.

¿Cómo va Tapatío en la tabla de posiciones?

Al cabo de cinco jornadas disputadas, el Tapatío se ubica de momento en el segundo lugar de la tabla general, con 10 unidades y por delante del Tepatitlán. Su balance indica tres victorias, un empate y una sola derrota, por lo que el Filial se perfila como uno de los protagonistas del torneo. Su próximo partido será este viernes 13 de febrero, recibiendo a la Jaiba Brava.