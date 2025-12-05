Después de un torneo en el que ilusionó a su afición pero no pudo llegar hasta semifinales, las Chivas de Guadalajara ya se enfocan en el mercado de fichajes. La directiva rojiblanca se mueve rápido con la intención de potenciar la plantilla y competir con todo en el Clausura 2026 de la Liga MX. Los primeros refuerzos ya estarían al caer para la nómina que dirige Gabriel Milito.

Todo arreglado para que Brian Gutiérrez sea jugador de Chivas

Desde hace algunas semanas, uno de los nombres más sonados hacia el interior del Guadalajara es el de Brian Gutiérrez, mediocampista mexicoamericano que ha tenido una gran temporada con el Chicago Fire y que hace poco obtuvo el pasaporte mexicano. Aunque Rayados también lo pretendió, el periodista César Merlo informó que el Rebaño ganó la pulseada y ya tiene listo el acuerdo por alrededor de 4,5 millones de dólares por el jugador de 22 años.

Ángel Chávez ya está en Guadalajara

En otro ejemplo de lo rápido que se ha movido la directiva rojiblanca, el defensor central de 20 años, Ángel Chávez, ya está en Guadalajara para someterse a las pruebas médicas y también ser refuerzo del Rebaño. En este caso, se trata de un intercambio con Necaxa por Raúl Martínez, más allá de que Chávez viene de jugar cedido en Atlante el último semestre.

Teun Wilke podría salir de Chivas

El ataque es una zona donde el Rebaño planea muchos cambios: a las salidas de Alan Pulido y Chicharito Hernández, el regreso de Ricardo Marín y el fichaje de Ángel Sepúlveda, se le podría salir la baja de Teun Wilke, quien no tuvo tantos minutos en el último semestre. El periodista Chema Garrido contó que hay intención de que el centrodelantero pueda salir cedido en busca de más minutos y mencionó al Atlante como una posibilidad latente, por lo que el atacante podría regresar entonces a la Liga de Expansión MX.

Pepe Meléndez regresa al Tapatío

El Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión, tuvo un decepcionante torneo que derivó en la salida de Arturo Ortega. Pasados varios días desde que se conoció esta noticia, finalmente se confirmó que Pepe Meléndez será el nuevo estratega, recordando que ya estuvo en el cargo de manera provisoria y logró levantar el título de la categoría. De esta manera, resta saber quién será el entrenador que tome las riendas del Sub-21.