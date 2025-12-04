Ronaldo Cisneros no para de dar de qué hablar en Costa Rica tras haberse ido mal de Chivas y la Liga MX. Por otro lado, en las últimas 24 horas volvió a ser noticia porque se consagró campeón en Copa Centroamericana de Concacaf 2025 tras anotar en los 90 minutos y quedarse con el campeonato en los penales.

A lo largo del su paso por el Rebaño Sagrado, Cisneros nunca terminó de marcar la diferencia. Con Veljko Paunovic pudo haber tenido mayor cantidad de minutos, pero nunca terminó de consagrarse como titular en el primer equipo.

Actualmente Ronaldo Cisneros se encuentra en Alajuelense en el que poco a poco ha comenzado a reconstruir su carrera profesional. El exjugador del Guadalajara, que fue campeón con Matías Almeyda, volvió a reencontrar su renacer en el conjunto costarricense tras irse mal de Querétaro.

Ronaldo Cisneros volvió a ser campeón.

Por otro lado, el miércoles, volvió a tener acción y anotó el 1-0 parcial de penal para que Alajuelense se adelante en el marcador. Sin embargo, el encuentro contra Xelajú terminó empatado y la victoria se dio en los penales luego de que se hayan impuesto por 4-3.

¿Ronaldo Cisneros volverá a jugar en México?

En los últimos días surgió la versión de que Ronaldo Cisneros podría tener una nueva oportunidad en la Liga MX. Sin embargo, desde Alajuelense señalaron que exjugador de Chivas no regresa de momento a México. “Va a seguir con nosotros, no puede jugar en un tercer club en un mismo año futbolístico”, señaló Carlos Vela, director deportivo del conjunto Tico, según lo informado por Futbol Centroamérica.