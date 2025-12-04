Ante la dolorosa eliminación de la Liguilla del Apertura 2025 frente a Cruz Azul, la directiva de Chivas comenzó a trabajar con intensidad en el armado del plantel de cara al Clausura 2026, en donde poco a poco estaría delineando a los refuerzos que llegarían al redil en las próximas semanas.

Una de las posiciones más importantes a cubrir en este mercado de fichajes está en la defensa central, en donde se había especulado sobre la posibilidad de que Eduardo Águila fuera el refuerzo en esa zona del campo, aunque su llegada ya estaría descartada dentro del redil.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que la directiva del Guadalajara sí preguntó por el zaguero del Atlético de San Luis, pero prefirieron no avanzar con charlas debido a que el precio del defensor estaría muy elevado, quedando descartado para vestirse de rojiblanco.

“Chivas ya tocó la puerta del Atlético de San Luis para preguntar por Eduardo Águila. Mostraron interés, pero seguramente algo no les terminó de convencer. No va a llegar Eduardo Águila, confirmado.

“Cuentan en San Luis que solamente preguntaron las condiciones del jugador y hasta ahí quedó. Desde Chivas, gente cercana cuenta que no habrá oferta por este defensa central. Las condiciones no les parecen las más adecuadas, seguramente la parte económica por un costo elevado“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles defensas saldrían de Chivas para el Clausura 2026?

Múltiples insiders del Guadalajara han revelado que la directiva trataría de encontrarle acomodo a los jugadores que no fueron utilizados por el timonel Gabriel Milito, por lo que las bajas en defensa serían Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda y Raúl Martínez, quien ya estaría cerrado con el Necaxa según versiones extraoficiales.