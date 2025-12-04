El Tapatío firmó en el Apertura 2025 uno de los peores torneos de su historia, al finalizar en el lugar 11 de una tabla de 15 equipos y quedar fuera de la Liguilla de la Liga Expansión. Una crisis deportiva que exigía cambios profundos. Este jueves, el club confirmó el primero de ellos: el regreso de un director técnico que ya fue campeón y que conoce perfectamente la institución.

Se trata de José Meléndez, quien fue anunciado oficialmente como el nuevo entrenador del equipo. Meléndez conoce a fondo la base del plantel, pues en el Apertura 2024 tomó al Tapatío de manera interina y logró potenciar al grupo tanto en lo colectivo como en lo individual, llevándolo al título de ese semestre, el segundo campeonato del club en la Liga de Expansión.

Su trayectoria en las fuerzas básicas rojiblancas es igualmente destacada. Fue campeón con la Sub-23 en el Apertura 2023, un proceso donde contribuyó directamente al desarrollo de jugadores como Armando González, Mateo Chávez y Eduardo García. En el semestre más reciente, dirigió a la categoría Sub-21, a la cual metió en Liguilla, quedando fuera únicamente por posición en la tabla.

Además, Meléndez suma experiencia en el máximo nivel: fue auxiliar técnico del Primer Equipo de Chivas durante el Clausura 2025, trabajando junto a Gerardo Espinoza. Ese paso por el primer plantel le permitió sumar herramientas y fortalecer su perfil como entrenador que ahora usará para seguir desarrollando a los futuros jugadores de Chivas.

Hay jugadores muy prometedores en el Tapatío y José Meléndez deberá desarrollarlos

El reto ahora será continuar con la formación de una camada que parece muy cerca de dar el salto a la Primera División. Nombres como el portero Sebastián Liceaga, el central Francisco Méndez o el mediocampista Enrique Ledesma, entre otros, lucen listos para competir al máximo nivel. La prioridad de Meléndez será seguir puliendo su talento para que puedan incorporarse al Guadalajara en un futuro cercano.