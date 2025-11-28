Chivas y América definirán al campeón del Apertura 2025 en la categoría Sub-15 este sábado en Coapa, luego de que el partido de ida terminara igualado 0-0 en el Estadio Akron. Aquí te contamos cuándo se juega la vuelta, dónde verla EN VIVO y qué se sabe sobre la transmisión.

El equipo dirigido por Alexis Coyote llega a la definición tras un camino sólido: fue segundo del Grupo 2 en fase regular, eliminó a Pachuca en Cuartos de Final y superó a Toluca en penales en Semifinales. En la ida de la Final, los rojiblancos generaron las jugadas más claras, pero no lograron romper el marcador.

Del otro lado, América arriba a la serie tras imponerse a Tigres en Cuartos de Final y superar a Rayados de Monterrey en Semifinales. En la ida, el conjunto azulcrema resistió los momentos de mayor presión tapatía y dejó abierta la eliminatoria para definir en casa.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. América por la vuelta de la Final Sub-15?

El partido de vuelta entre Chivas y América por la Final del Apertura 2025 se disputará este sábado 29 de noviembre, en las instalaciones de Coapa.

El duelo comenzará a las 11:30 horas del Centro de México.

Chivas y América igualaron 0-0 en la final de Ida, disputada en el Estadio Akron (Imago7)

¿Cómo ver EN VIVO Chivas vs. América por la vuelta de la Final Sub-15?

No hay información oficial sobre la transmisión del encuentro. Sin embargo, teniendo en cuenta que Chivas transmitió la ida en su canal de YouTube, existe la posibilidad de que América haga lo mismo para el duelo decisivo. En todo caso, en Rebaño Pasión te compartiremos cualquier confirmación y el de la gran Final.