Chivas y Cruz Azul protagonizaron el duelo más parejo de todos los Cuartos de Final del Apertura 2025, en donde ambas instituciones se midieron de poder a poder en la cancha del Estadio Akron, en donde no pudieron pasar del empate en los primeros 90 minutos.

Hay que recordar que La Máquina fue uno de los mejores clubes en toda la fase regular del futbol mexicano, por lo que lograron terminar en tercer lugar general de la tabla de posiciones, por lo que tiene esa ventaja en el criterio de desempate.

En la Liga MX no existe el criterio de gol de de visitante, por lo que en caso de que se mantenga el empate en los 180 minutos de la serie, el boleto a Semifinales sería para los celestes.

Es por eso que el Guadalajara necesita ganar, por cualquier marcador, en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, ya que cualquier otro resultado dejaría eliminado a la escuadra rojiblanca.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.