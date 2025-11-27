El regreso de Alan Pulido a Chivas al comienzo del 2025 ocasionó grandes expectativas por parte de los aficionados; sin embargo, el rendimiento del delantero ha estado lejos de lo esperado y el entrenador Gabriel Milito ha decidido dejarlo fuera de los partidos, incluyendo el de la Ida de los Cuartos de Final contra Cruz Azul.

El delantero tamaulipeco arrancó el Apertura 2025 como el delantero titular del Guadalajara; sin embargo, su bajo nivel fue ocasionando que su participación fuera cada vez más escasa, al grado de que ha quedado cepillado de las convocatorias desde hace varias semanas.

Es por eso que Puligol reapareció en redes sociales y compartió una foto suya en un entrenamiento del chiverío, en donde se muestra que está en gran forma física; sin embargo, lo acompañó con el mensaje de: “Lo que no te mata te hace más fuerte”.

¿Por qué Gabriel Milito ha cepillado a Alan Pulido?

La realidad es que no se tiene reporte de que el delantero haya cometido alguna indisciplina como faltar a un entrenamiento; sin embargo, diversos insiders han explicado que Puligol habría estado abusando de las salidas nocturnas, principalmente durante las fiestas de octubre que se realizan año tras año en la ciudad de Guadalajara.

¿Desde cuándo no juega Alan Pulido con Chivas?

Durante el Apertura 2025, el delantero tamaulipeco ha participado en cinco partidos, de los cuales en dos fue titular y ha acumulado un total de 249 minutos; sin embargo, en el último partido en el que tuvo actividad fue en el triunfo del Rebaño sobre el Puebla el 27 de septiembre.

Hay que recordar que Pulido fue blanco de críticas durante su participación en el arranque del torneo debido a que falló un penalti contra Santos, pifia que ocasionó un doloroso descalabro rojiblanco contra uno de los peores equipos de la Liga MX.