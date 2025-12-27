Una de las grandes novedades de las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2025 estuvo en el buen mercado de fichajes realizado por la directiva rojiblanca, con cuatro elementos que tuvieron su impacto inmediato en el equipo. La Liga MX, de hecho, eligió a Richard Ledezma como el mejor refuerzo que tuvo el último certamen.

La directiva rojiblanca se movió rápido en el último mercado y consiguió el fichaje gratuito de Richard Ledezma, futbolista que militaba en el PSV Eindhoven y había indicios de que podía aportar su calidad. Sin embargo, muchos no se esperaban que el mexicoamericano de 25 años tuviera un rendimiento tan bueno apenas llegó al Rebaño.

La polifuncionalidad de Richard Ledezma también fue importante para la pizarra de Gabriel Milito, ya que es capaz de jugar como carrilero derecho pero también como centrocampista con mayor llegada al área. En todas las posiciones, la visión y el buen golpeo de Richy fue importante para el juego colectivo del Guadalajara.

“El refuerzo rojiblanco que llegó y la rompió. Richard Ledezma llegó a Chivas y la rompió desde el primer silbatazo en este Apertura 2025. Calidad y carácter en la cancha”, escribió la Liga MX en su cuenta oficial, junto a una imagen y un video con algunas acciones decisivas de Richard Ledezma.

Los números de Richard Ledezma en las Chivas

Entre la Liga MX y la Leagues Cup, Richard Ledezma completó en su primer semestre con el Rebaño un total de 19 partidos, donde tuvo un saldo de un gol y cinco asistencias.