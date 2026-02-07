Chivas consiguió la noche de este viernes su quinto triunfo del Clausura 2026 tras vencer 1-2 a Mazatlán, un resultado que confirma el gran momento del equipo y lo coloca como uno de los principales favoritos al título. Sin embargo, el torneo apenas comienza y aún existen aspectos por mejorar si el Guadalajara quiere consolidarse como candidato serio al campeonato.

Uno de los puntos que más preocupa es el manejo de los partidos cuando juega como visitante. Aunque el Rebaño Sagrado ha mostrado dominio durante los 90 minutos en varios encuentros fuera de casa, no ha logrado ganar por más de un gol de diferencia, una tendencia que podría pesar en la seguidilla de visitas que se avecinan o incluso en una eventual Liguilla.

Ante Mazatlán, San Luis y Juárez, Chivas apenas pudo imponerse por un gol de ventaja, a pesar de controlar los partidos. Si se extiende la mirada al torneo pasado, hay que remontarse hasta la Jornada 11 contra Puebla para encontrar la última victoria rojiblanca por más de un gol en territorio rival, la cual fue por marcador 0-2.

Tras recibir al América el próximo sábado 14 de febrero, Chivas tendrá una exigente gira como visitante enfrentando a Cruz Azul, Toluca y Atlas de forma consecutiva. En ese contexto, no solo será clave dominar a los rivales en su cancha, sino reflejar ese dominio en el marcador, algo que hasta ahora ha sido una asignatura pendiente.

Los segundos tiempos son otro gran problema a mejorar para Chivas

Además de las dificultades como visitante, otro punto débil de Chivas ha sido el notorio bajón de ritmo en los segundos tiempos, una situación que incluso el propio Omar Govea reconoció al terminar el partido contra Mazatlán. Este detalle no ha pasado desapercibido para los rivales, quienes seguramente buscarán explotar ese desgaste en los próximos compromisos del Rebaño Sagrado.