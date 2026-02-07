En el partido correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara sumó una nueva victoria, ahora frente a Mazatlán FC en la cancha del Estadio El Encanto. No obstante, pese a conservar el paso perfecto en el certamen, el triunfo dejó sensaciones encontradas en Chivas.

Luis Romo se vio obligado a dejar el terreno de juego en los minutos finales tras presentar molestias físicas, una situación que encendió la preocupación en Gabriel Milito, técnico del Rebaño Sagrado, de cara al Clásico Nacional frente al América.

En las próximas horas será evaluado a su regreso a Guadalajara, donde se le realizarán los estudios correspondientes para determinar con precisión la gravedad de la lesión.

De confirmarse una lesión muscular de ese tipo, el tiempo de recuperación podría extenderse por varias semanas, alejándolo de las canchas por un periodo considerable.

Luis Romo podría estar fuera aproximadamente un mes

¿A qué rivales enfrentará Chivas en febrero y que se podría perder Luis Romo?

Tras vencer a Mazatlán FC, se le vienen tres partidos complicados al Club Deportivo Guadalajara, empezando por el Clásico Nacional ante América del próximo fin de semana, como parte de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

Posteriormente, Chivas se enfrentará en calidad de visitante a Cruz Azul, uno de los mejores equipos de la campaña, a disputarse el sábado 21 de febrero y el 28 del presente mes chocará contra los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Diez.