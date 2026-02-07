La delincuencia es un mal que se ha esparcido a todos los rincones del planeta, en donde ninguna persona está exenta a ser víctima de los criminales, incluyendo a los futbolistas, en donde desafortunadamente en esta ocasión le tocó padecerlo al exjugador de Chivas, Liborio Sánchez.

El canterano del Guadalajara ha decidido jugar fuera de México desde el 2017 cuando comenzó a incursionar en el extranjero, participando en las ligas de Colombia, Costa Rica y Guatemala, país en el que se encuentra actualmente con el Aurora.

Durante la mañana de este sábado el club dio a conocer que el portero mexicano no podría ver actividad de cara al duelo contra el Deportivo Achuapa debido a que sufrió un golpe en un intento de asalto, sin dar más detalles al respecto.

Esta noticia fue compartida por el propio exjugador del Guadalajara, quien ha estado activo en redes sociales, confirmando que se encuentra en buenas condiciones pese al percance con la delincuencia.

Liborio Sánchez vivió su mejor momento contra Chivas

Pese a que se formó y debutó con el Guadalajara, Liborio Sánchez vivió su momento más importante en la Liga MX con la escuadra de Querétaro, en donde estaba prestado en la temporada del Apertura 2011, en donde se lució en los Cuartos de Final.

En aquel certamen, el chiverío terminó la fase regular como líder general y se enfrentó al octavo lugar, en donde los Gallos Blancos rompieron todas las quinielas al eliminar a los tapatíos con dos noches de soberbias actuaciones del cancerbero emplumado que impidió que los atacantes rojiblancos pudieran conseguir la remontada del duelo de Ida.