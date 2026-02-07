El encuentro entre Mazatlán FC y Chivas, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, no sólo significó tres puntos más para el Rebaño Sagrado, sino que también dejó un momento que de inmediato captó la atención de la afición y se volvió tema de conversación a nivel nacional.

Previo a que comenzara el partido en la cancha del Estadio El Encanto, una joven apareció con el micrófono para encabezar el acto protocolario, dejando a los asistentes con la boca abierta.

Se trata nada más y nada menos que de Anahí Esparza Aguilar, quien actualmente es la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

Si bien, su aparición fue corta, bastó para llamar la atención del público y provocar una avalancha de reacciones en redes sociales, donde numerosos aficionados admitieron haberse “enamorado” de ella.

Con 24 años de edad, Anahí Esparza Aguilar combina su formación como ingeniera biomédica con el reconocimiento de haber sido coronada Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, una de las celebraciones más emblemáticas de nuestro país.

Anahí Esparza Aguilar. Foto: Mazatlán FC.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras vencer a Mazatlán FC, el Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 15 puntos, producto de cinco victorias en la misma cantidad de compromisos disputados, así que los pupilos de Gabriel Milito llegarán al Clásico Nacional ante América con la motivación a tope.