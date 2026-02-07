El gran paso y el nivel que está demostrando Chivas en este Clausura 2026 sigue ganando adeptos; sin embargo, una leyenda del Rebaño Sagrado lanzó una fuerte declaración al referirse a este equipo que comanda Gabriel Milito.

Eduardo de la Torre, quien fuera uno de los mejores goleadores de la historia del Guadalajara, no tuvo inconveniente en analizar la actualidad del conjunto rojiblanco, en donde dejó en claro que esta manera de jugar le satisface más que el equipo que dirigía Matías Almeyda.

“Yo creo que este Guadalajara es el mejor de los últimos 10 años. Para mí sí juega mejor que el de Matías Almeyda. Una cosa es que uno sea campeón, que otro anhela ser campeón. Pero de cómo juegan, me gusta más este Chivas”, declaró el histórico exgoleador en Fox Sports.

Lo contradictorio es que aquel chiverío comandado por el Pelado fue capaz de jugar siete Finales en menos de tres años, ganando cinco de ellas, por lo que el proyecto de Milito necesita comenzar a levantar trofeos para ir eliminando las comparaciones con su compatriota argentino.

¿Por qué salió Matías Almeyda de Chivas?

El argentino siempre fue directo con su postura de cuidar a los futbolistas, por lo que tras malos tratos de la directiva de José Luis Higuera, el entrenador rompió su relación con dicho personaje, por lo que comenzó la limpia del plantel en donde el primero en salir fue el sudamericano.