Después de cinco fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, la tabla de goleo comienza a tomar forma y elTapatío tiene representante en la parte alta.

Vladimir Moragrega lidera la tabla de goleo con cuatro anotaciones, la más reciente conseguida este sábado en la victoria frente a Atlante, en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Cabe mencionar que los otros tres tantos, el atacante de 27 años de edad los hizo ante el Club Atlético La Paz en la Fecha 1 y contra Venados en la Jornada 2, donde se lució con un doblete.

Así marcha la tabla de goleo en la Liga de Expansión MX

La tabla de goleo en la Liga de Expansión MX.

Señalar que en la quinta posición de la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX se encuentra Daniel Villaseca con dos tantos, y que dicho sea de paso, viene de hacer un gran partido ante “Los Potros de Hierro”.

Destacar que Amaury Escoto, Martín Barragán y Juan José Calero, son los atacantes más cercanos a Vladimir Moragrega con tres dianas cada uno luego de cinco jornadas disputadas en la campaña.