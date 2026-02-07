El Tapatío atraviesa un notable presente futbolístico en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, y este sábado lo ratificó al imponerse al Atlante en el duelo correspondiente a la Jornada 5.

El conjunto de José Meléndez inició con todo las acciones en el Estadio Agustín Coruco Díaz, con una anotación tempranera de Rodrigo Parra apenas al minuto 5 con un cabezazo dentro del área chica de “Los Potros de Hierro”.

El Tapatío siguió dominando el encuentro, generando constantemente llegadas de peligro y fue al minuto 21 cuando extendieron la ventaja ante Atlante por conducto de Vladimir Moragrega.

Con la ventaja de 0-2, el Tapatío se marchó al descanso. En el arranque del complemento, al minuto 48, Luis Puente acortó distancias para “Los Potros de Hierro”; no obstante, la reacción fue breve, ya que al 56’ Luis Ledesma apareció para firmar el tercer gol a favor de los nuestros y así firmar la victoria.

¿En qué lugar se ubica el Tapatío en el Torneo Clausura 2026?

Si bien, faltan algunos compromisos por disputarse de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, el Tapatío se ubica en la segunda posición de la tabla general con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota.

Cabe mencionar que su próximo rival será la Jaiba Brava, dentro de la Jornada 6, a celebrarse el viernes 13 de febrero en el Estadio Gregrio Tepa Gómez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.