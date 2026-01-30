Este viernes el Tapatío logró su segunda victoria en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX tras imponerse 2-0 a Leones Negros dentro de la Fecha 4 y con esto se colocan en los primeros lugares de la tabla general.

Sergio Aguayo y Jorge Guzmán fueron los autores de los goles del Tapatío ante Leones Negros, en un compromiso disputado en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez.

Y a falta de disputarse varios compromisos de la Jornada 4, el conjunto de José Meléndez se ubica de momento en la tercera posición de la tabla general con siete unidades, producto de dos triunfos, un empate y un descalabro.

Cabe mencionar que el próximo partido del Tapatío será el sábado 7 de febrero ante Atlante, dentro de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión, a disputarse en la cancha del Estadio Agustín Coruco Díaz, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.