Mientras en Chivas se respira buen ánimo gracias al sólido rendimiento que han mostrado en el Torneo Clausura 2026 bajo el mando de Gabriel Milito, en el América el ambiente es completamente distinto, marcado por cuestionamientos deportivos y por la polémica que generó su foto oficial de este semestre, la cual no tardó en convertirse en motivo de burlas en redes sociales.

Contrario a lo que había sucedido en campañas anteriores, el conjunto de las Águilas optó por tomarse su foto oficial en el emblemático Estadio Azteca, pese a que el inmueble se encuentra actualmente en proceso de remodelación de cara al Mundial de 2026.

Tras la publicación de la fotografía, aficionados de otros equipos no tardaron en aparecer para lanzar burlas y cuestionamientos, señalando que la sesión debió realizarse en una sede.

Incluso, algunos seguidores del propio conjunto azulcrema se sumaron a las críticas, apuntando detalles como el uniforme, la elección de la locación y el acomodo de los jugadores y jugadoras, entre otros aspectos.

¿Cuándo se enfrenta Chivas con América en el Torneo Clausura 2026?

El Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026 entre el Club Deportivo Guadalajara y América, correspondiente a la Fecha 6 en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.