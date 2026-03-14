El Club Deportivo Guadalajara pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026, luego de encadenar su segunda victoria consecutiva tras la caída que significó el fin de su invicto en el campeonato.

El triunfo frente a Santos Laguna reforzó la confianza del plantel de cara a la recta final de la Fase Regular, así que con el ánimo renovado, el Rebaño Sagrado busca mantener el impulso y consolidarse entre los contendientes al título.

Gabriel Milito compareció ante los medios para hablar del rendimiento de sus pupilos, pero también reveló que considera sentar en los próximos encuentros a Raúl “Tala” Rangel para que Óscar Whalley vaya tomando confianza.

“Es una situación que iremos viendo con el transcurso de los partidos. Creo que tenemos dos buenos arqueros. “Tala” inicia todos nuestros partidos y con su posible convocatoria tengo la seguridad en Óscar Whalley, pero iremos analizando qué decision tomar”.

Cabe mencionar que a partir del 26 de abril, los jugadores convocados por Javier Aguirre deberán incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana. Entre ellos se encuentra Raúl “Tala” Rangel, por lo que los futbolistas llamados no podrán disputar la Liguilla.

Ante este escenario, todo apunta a que Óscar Whalley asumiría la titularidad en la portería de Club Deportivo Guadalajara durante la Fiesta Grande del balompié azteca.

¿En qué lugar se ubica Chivas tras la victoria ante Santos Laguna?

Con el triunfo contra Santos Laguna, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en estos momentos en la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 24 puntos, con un balance de ocho victoria y dos derrotas.