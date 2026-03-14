Fernando Gago atraviesa una pausa en su carrera como entrenador desde finales de noviembre, cuando concluyó su breve etapa al frente de los Rayos del Necaxa. En medio de este descanso, el nombre del extécnico del Club Deportivo Guadalajara toma fuerza en el mercado sudamericano.

Distintos reportes lo colocan como uno de los principales candidatos para asumir las riendas de Universidad de Chile. Incluso, algunos periodistas como César Luis Merlo aseguran que las negociaciones están avanzadas.

En caso de aceptar el desafío, el argentino tomaría el lugar que dejó Francisco Meneghini ya que fue cesado a inicios de semana pese a haber sido ratificado en el cargo a finales de 2025.

Cabe mencionar que antes de tocar puerta con “Pintita”, el conjunto chileno tenía en carpeta a Jorge Fossati, pero medios como TyC Sports lo tienen descartado, así como a Esteban Solari, quien pasa por un gran momento como entrenador de los Tuzos del Pachuca.

Fernando Gago está cerca de volver a dirigir.

¿Cómo le fue a Fernando Gago como DT de Chivas?

Durante su etapa al frente del Rebaño Sagrado en 2024, Fernando Gago dirigió un total de 38 encuentros de Liga MX. En ese periodo, el timonel argentino firmó un balance de 17 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, números que le permitieron mantener una efectividad superior al 50 por ciento. Además, metió a Chivas de forma directa a la Liguilla durante el Torneo Clausura 2024, llegando a las Semifinales.