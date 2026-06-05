La directiva de Tijuana no está dispuesta a acceder a todas las exigencias del Guadalajara y que estarían en el contrato de su canterano que pasaría al conjunto fronterizo.

Chivas se ha convertido en un experto en las negociaciones durante los mercados de fichajes, en donde recurrentemente logra cerrar buenos acuerdos ya sea para conseguir refuerzos; sin embargo, Xolos no se habría dejado imponer algunas condiciones que no gustaron en el Rebaño.

Tal y como se ha venido manejando desde hace varias semanas, el Guadalajara y Tijuana han acordado un intercambio, en donde el chiverío pagaría una diferencia económica por el fichaje de Kevin Castañeda, en donde enviarán como parte del pago a Yael Padilla.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, destapó que los dirigentes del chiverío habrían tratado de colocar una cláusula de recompra en caso de que el canterano rojiblanco logre explotar con los fronterizos, propuesta que fue rechazada por la gente de Tijuana.

¿Qué falta para que esto se pueda anunciar? Algunos detallitos con el tema de Yael Padilla (…) ¿Qué le ofrece Xolos a Yael? Cuatro años de contrato, que está acordado y había un temita en términos del salario.

“Otra cosa que tenía trabadón el tema era la de proponer una cláusula de recompra en un futuro en caso de que Yael rindiera frutos, pero las cláusulas de recompra no son muy usuales cuando vendiste a un futbolista. Hasta hoy no hay una aceptación a una cláusula de recompra.

“Sí lo intentó el Guadalajara, pero no es lo usual. Hasta hoy, no se ha aceptado y pensaría que así se va a quedar, pero siempre puede cambiar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se anunciaría la llegada de Kevin Castañeda a Chivas?

Según dicho comunicador, las diferencias salariales de Yael Padilla con Xolos es lo que estaría trabando el cierre del acuerdo, por lo que se espera que en los próximos días alcancen un acuerdo que permita hacer los respectivos anuncios oficiales.

“Esperan que pueda cerrarse esta operación a principios de la próxima semana (…) Tengamos en cuenta de que Kevin Castañeda está de vacaciones y recién estaba con la Selección Mexicana, recortado de la lista final porque estuvo en los últimos amistosos”, concluyó el comunicador.