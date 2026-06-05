El mediocampista estaría avanzando en las negociaciones con los rojinegros, aunque todavía no tendría finiquitado el tema con el Guadalajara.

El mercado de fichajes de la Liga MX continúa moviéndose en estos días de víspera al Mundial 2026, en donde en el entorno de Chivas se estaría gestando una nueva “traición” que estaría protagonizando Érick Gutiérrez al avanzar en sus negociaciones para irse al Atlas.

El mediocampista que no ha jugado ni un partido oficial en todo el 2026 estaría buscando la puerta de salida del Rebaño Sagrado, en donde los Zorros estarían interesados en hacerse de sus servicios, por lo que las conversaciones ya estarían encaminadas a solucionar el aspecto económico.

Sin embargo, la negociación la estarían realizando de forma inversa tanto el Atlas como Érick Gutiérrez, ya que pese a que están avanzando para cerrar el acuerdo, los altos mandos de los Zorros todavía no habrían lanzado ni una oferta a la gente del Guadalajara para negociar el fichaje.

“En Chivas sigue sin llegar todavía la propuesta formal, Chivas todavía no recibe una oferta formal por parte de la directiva de los rojinegros del Atlas, pero nos enterábamos de que Érick Gutiérrez ya estaba negociando en la parte económica.

“Es un mensaje claro de que en Atlas, da la impresión, de que dan por sentado de que la negociación con Chivas va a ser más fácil de resolver, porque normalmente los pasos van en contra sentido: primero negociar con la directiva y después con el jugador”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Érick Gutiérrez optaría por jugar en Atlas?

El mismo Chema Garrido confirmó que independientemente de la oportunidad de poder retomar su carrera, el Guti no querría abandonar la ciudad de Guadalajara por cuestiones personales, por lo que estaría tratando de encontrar acomodo para no sufrir otro semestre sin actividad.