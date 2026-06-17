El mediocampista sigue desesperado por poder regresar a las canchas después de más de siete meses sin jugar un partido oficial.

La novela de Érick Gutiérrez y Chivas aún no llega a su fin, por lo que el futbolista se mantiene entrenando con las fuerzas básicas del Rebaño en lo que logran llegar a un acuerdo contractual.

Desde que Gabriel Milito decidió que el Guti no entraba más en planes del Guadalajara, el mediocampista ha estado viviendo un momento sumamente complicado debido a que sigue sin poder encontrar equipo y por ende, sin poder jugar.

Es por eso que Érick Gutiérrez compartió una imagen en su cuenta de Instagram con una foto del campo de entrenamiento, pero con la frase: “Ya quiero jugar”, en clara señal de desesperación por no poder regresar a la actividad oficial.

¿Érick Gutiérrez no ha tenido ofertas de otros equipos?

Érick Gutiérrez tuvo la oportunidad de fichar con el Pachuca durante el Clausura 2026; sin embargo, el futbolista se negó debido a que implicaba una reducción salarial, por lo que prefirió quedarse sin jugar.

Diversos rumores han asegurado que clubes como Atlas y Santos Laguna estarían interesados en ficharle; sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce si hay algún avance en las charlas o negociaciones.

¿Desde cuándo no juega un partido oficial Érick Gutiérrez?

El mediocampista no tiene actividad con el Guadalajara desde la Liguilla del Apertura 2025, en concreto, en la Vuelta de los Cuartos de Final contra Cruz Azul, duelo que se disputó el domingo 30 de noviembre. Posteriormente, el Guti fue separado del primer equipo.