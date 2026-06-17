El nuevo futbolista del Guadalajara ya se visualizó levantando la copa como rojiblanco, por lo que inclusive sabe lo que representa portar la rojiblanca.

Chivas ya anunció oficialmente la contratación de Kevin Castañeda como refuerzo para el Apertura 2026, en donde el mediocampista concedió su primera entrevista formal al club tapatío, en donde demostró que siente una conexión con los colores rojiblancos.

El futbolista proveniente de los Xolos de Tijuana reafirmó que está convencido de que el proyecto del Guadalajara está para ser campeones de la Liga MX, por lo que se visualizó y soltó una emotiva confesión: “lloraría un montón”.

“Desde que me dijeron la noticia, dije: ‘si llego a ser campeón ahí y me meto en la historia de Chivas, es algo por lo que un niño de esta ciudad desearía ser’. Me veo haciendo historia, me veo siendo campeón con este equipo.

“Lloraría un montón cuando eso pase y creo que el desearlo es bueno, pero desde ahorita empezaría a trabajarlo. Ojalá Dios quiera que podamos hacer historia aquí”, declaró el mediocampista en entrevista para Chivas TV.

¿Por cuánto tiempo firmó Kevin Castañeda como jugador de Chivas?

Aunque el club no ha hecho oficiales los datos de la transferencia, extraoficialmente ha trascendido que el Guadalajara le habría ofrecido un salario más alto que el que tenía en Tijuana y con un contrato por cuatro años.

Hay que recordar que el Guadalajara habría desembolsado 3 millones de dólares por la ficha del mediocampista, además de los derechos federativos del canterano Yael Padilla, quien inclusive ya se despidió con una emotiva carta.