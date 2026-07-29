El mediocampista del Guadalajara podría tener una dolencia, pero no sería de consideración según un nuevo reporte de César Huerta.

Los aficionados de Chivas han demostrado su preocupación sobre el estado físico de Kevin Castañeda debido a las palabras recientes de Antonio Mohamed que aseguró que el nuevo refuerzo rojiblanco reportó lastimado de la rodilla para el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS.

Sin embargo, el reportero de As México, aseguró que el mediocampista entrenó con normalidad con el Guadalajara antes de realizar el viaje y reportar con el combinado del futbol mexicano, por lo que aseguró que podría tratarse de una molestia, pero no de una lesión, por lo que se deberá esperar a que el Rebaño lance una postura oficial.

“La postura oficial del club es permanecer en alerta, no en alarma. Tienen su atención centrada en esto, están atentos al tema y a la evolución. Me decían que habían estado en contacto con el cuerpo médico que se llevó el equipo de estrellas de la Liga MX. Tenían un primer reporte, hablaban de un dolor, de una molestia y se prefería no exponerlo en minutos de juego.

“El plan se mantiene en que viajen a la Ciudad de México el jueves, con el resto de la delegación y los de Guadalajara no vendrían para acá y se irían directamente rumbo a Puebla“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre la lesión de Kevin Castañeda?

“No tengo una respuesta porque cada equipo conoce su día a día y su intimidad. Hay jugadores, como Kevin Castañeda, que llegó con un problema en la rodilla y no va a poder jugar. Seguramente algunos jugadores tendrán lo justo físicamente. Esa pregunta se la tendrían que hacer al interior de Chivas. Tenemos un gran plantel, me hubiese gustado que estén todos”, declaró el Turco Mohamed, entrenador del equipo de la Liga MX.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla de la jornada 3 del Apertura 2026?

El Guadalajara tendrá una semana de trabajo ligeramente más corta de lo habitual, ya que el duelo contra La Franja está programado para disputarse el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, duelo que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.