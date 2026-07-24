León Lecanda reveló la razón por la que Chivas logró quedarse con Kevin Castañeda, pese al interés del América por ficharlo.

La disputa por Kevin Castañeda fue uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes rumbo al Torneo Apertura 2026, ya que tantoChivas como América mostraron interés en el mediocampista. Sin embargo, fue el Club Deportivo Guadalajara el que terminó cerrando su incorporación, y ahora se conoció la razón por el que el conjunto de las Águilas no logró quedarse con el futbolista.

Durante una emisión de Futbol Picante de ESPN, en la que se analizaba por qué al América le ha costado concretar refuerzos para este semestre, el periodista León Lecanda explicó que el principal obstáculo ha sido el aspecto económico.

“Yo lo que sé es que es un tema totalmente financiero. América sí fue a buscar talento joven. Buscó a Denzell García, buscó a Kevin Castañeda, buscó a Elías Montiel“, dejando claro que la escuadra azulcrema sí tenían en la mira al ahora elemento del Rebaño Sagrado.

Fue entonces cuando el periodista profundizó en el caso de Kevin Castañeda y explicó por qué el Rebaño Sagrado terminó imponiéndose en la carrera por su fichaje. Según reveló, la diferencia entre ambos clubes fue exclusivamente económica: “Asunto de dinero“, respondió León Lecanda de forma contundente.

Cabe mencionar que Kevin Castañeda ya comenzó su etapa con el Club Deportivo Guadalajara e incluso debutó en el Torneo Apertura 2026 ante los Diablos Rojos del Toluca. Ahora, el mediocampista buscará consolidarse como una pieza importante en el esquema de Gabriel Milito y demostrar que la apuesta realizada en Verde Valle fue acertada.

¿Cuánto pagó Chivas por Kevin Castañeda?

Para hacerse con los servicios de Kevin Castañeda, Chivas desembolsó 3 millones de dólares a los Xolos de Tijuana, en una negociación que también contempló el traspaso de Yael Padilla al conjunto fronterizo. No obstante, la directiva rojiblanca aseguró ciertas garantías de cara al futuro, ya que conservó un derecho de recompra sobre el joven atacante en caso de buscar su regreso más adelante.