Chivas recibirá este sábado al FC Juárez en la Jornada 2 del Apertura 2026, en un partido en el que Gabriel Milito y todo el plantel buscarán dejar atrás el mal sabor de boca que dejó la derrota frente a Toluca. El objetivo es sumar los primeros tres puntos del torneo, por lo que el estratega argentino intentará presentar a los jugadores que atraviesan su mejor momento para darle una respuesta inmediata a la afición rojiblanca.

Sin embargo, Gabriel Milito también deberá lidiar con algunas bajas confirmadas para este compromiso. La más importante es la de Ángel Sepúlveda, quien fue expulsado durante el encuentro frente a Toluca y deberá cumplir su partido de suspensión, por lo que no estará disponible para enfrentar a los Bravos en el Estadio Akron.

Ángel Sepúlveda está descartado contra Juárez.

A esa ausencia se suman Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Sebastián Liceaga, quienes fueron convocados por la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Premundial de la categoría, certamen que además otorgará los boletos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Debido a la importancia del torneo para el futbol mexicano, los tres elementos permanecerán concentrados con el representativo nacional.

Aunque ninguno de ellos era un titular habitual, sus ausencias sí representan un reto para el cuerpo técnico. Sebastián Liceaga únicamente aparecía cuando faltaba Raúl Rangel, pero tanto Ángel Sepúlveda como Camberos y Sandoval ya se habían convertido en revulsivos frecuentes para Gabriel Milito, especialmente en los segundos tiempos. Por ello, habrá que ver qué variantes utiliza el entrenador en la recta final del encuentro si el marcador exige buscar soluciones desde el banquillo.

La buena noticia para Chivas es el regreso de Efraín Álvarez, quien ya se encuentra recuperado de la operación de varicocele a la que fue sometido y nuevamente estará disponible para el cuerpo técnico. Aunque todo apunta a que no iniciará como titular debido a que no realizó la pretemporada junto al resto del plantel, sí existe la posibilidad de que tenga minutos de juego, especialmente considerando las ausencias que tendrá el Guadalajara en la zona ofensiva del mediocampo.

Gabriel Milito tendría algunos cambios en mente en el 11 titular ante Juárez

La alineación del Guadalajara tendrá al menos una modificación obligada con la suspensión de Ángel Sepúlveda, por lo que Armando González apunta a ocupar el puesto de centrodelantero desde el inicio. Además, Jordan Carrillo tiene muchas posibilidades de aparecer en el once titular en sustitución de Fernando González, aunque todavía queda la incógnita de si será él o Kevin Castañeda quien desempeñe la función de pivote. Finalmente, también habrá que esperar la decisión de Gabriel Milito sobre José Castillo, quien podría recuperar la titularidad, ya sea en lugar de Diego Campillo o de Luis Romo.