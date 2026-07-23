El Guadalajara dejó una desagradable impresión en el primer partido del Apertura 2026, por lo que la presión se incrementará frente a los fronterizos.

Chivas dejó una amarga impresión en el partido inaugural del Apertura 2026 frente al Toluca, en donde la escuadra rojiblanca quedó exhibida a la defensiva y se llevó su primer descalabro del Apertura 2026; sin embargo, la historia debería ser muy distinta contra los Bravos.

El Guadalajara contará con la ventaja de que volverá a jugar en la cancha del Estadio Akron por segunda semana consecutiva, por lo que contará con el cobijo de la afición que está deseando celebrar el primer triunfo del semestre, ante una escuadra del FC Juárez que arrancó mal al perder en casa contra el Puebla.

Ahora, el equipo encabezado por Gabriel Milito deberá dar una mejor exhibición, con mayor capacidad de construcción de futbol ofensivo e inclusive, con mucho mayor dominio del esférico, ya que hay que tomar en cuenta de que los fronterizos no suelen ser un equipo activo, sino que suelen ser reactivo según el adversario.

Comparación entre Chivas y Bravos en el Apertura 2026

Últimos 10 antecedentes entre Chivas y FC Juárez

El balance de estos enfrentamientos son de cinco triunfos de Chivas, cuatro empates y solamente un triunfo de FC Juárez, en donde los rojiblancos presumen 18 goles a favor, mientras que los fronterizos solamente han marcado 9 dianas a los rojiblancos.

Posible alineación de Chivas vs. FC Juárez

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

Diego Campillo

Bryan González

Omar Govea

Kevin Castañeda

Roberto Alvarado

Jordan Carrillo

Armando González

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.