Chivas dejó una amarga impresión en el partido inaugural del Apertura 2026 frente al Toluca, en donde la escuadra rojiblanca quedó exhibida a la defensiva y se llevó su primer descalabro del Apertura 2026; sin embargo, la historia debería ser muy distinta contra los Bravos.
El Guadalajara contará con la ventaja de que volverá a jugar en la cancha del Estadio Akron por segunda semana consecutiva, por lo que contará con el cobijo de la afición que está deseando celebrar el primer triunfo del semestre, ante una escuadra del FC Juárez que arrancó mal al perder en casa contra el Puebla.
Ahora, el equipo encabezado por Gabriel Milito deberá dar una mejor exhibición, con mayor capacidad de construcción de futbol ofensivo e inclusive, con mucho mayor dominio del esférico, ya que hay que tomar en cuenta de que los fronterizos no suelen ser un equipo activo, sino que suelen ser reactivo según el adversario.
Comparación entre Chivas y Bravos en el Apertura 2026
Últimos 10 antecedentes entre Chivas y FC Juárez
El balance de estos enfrentamientos son de cinco triunfos de Chivas, cuatro empates y solamente un triunfo de FC Juárez, en donde los rojiblancos presumen 18 goles a favor, mientras que los fronterizos solamente han marcado 9 dianas a los rojiblancos.
Posible alineación de Chivas vs. FC Juárez
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- Diego Campillo
- Bryan González
- Omar Govea
- Kevin Castañeda
- Roberto Alvarado
- Jordan Carrillo
- Armando González
¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?
El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.
Encuesta ¿Cuál será el resultado entre Chivas y Bravos de la jornada 2 del Apertura 2026?
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