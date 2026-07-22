El exlateral del Guadalajara recordó que su paso por el redil fue más complicado debido a lo difícil que era el vestidor rojiblanco pese a que la prioridad era salvarse del descenso.

Chivas es uno de los clubes más grandes y poderosos de la Liga MX, por lo que el controlar el vestidor suele ser una misión complicada para todos los entrenadores; sin embargo, el exjugador rojiblanco, Gerardo Rodríguez, reveló que su estadía en el redil fue más difícil por la lucha de egos que había entre los jugadores.

El exlateral izquierdo llegó como refuerzo para el Apertura 2014 con la consigna de alejar al Rebaño de los problemas porcentuales; sin embargo, reveló que al estar rodeado de muchas figuras, el ambiente se volvió “pesado” dentro del plantel, por lo que considera que fue la clave del fracaso de esa generación, pese a que lograron solventar esos problemas de descenso.

“Es un equipo grande y no se le puede decir que no. Quien diga: ‘no voy’, es mentira. Al más chiva o americanista, obvio te mueve el jugar en las instituciones grandes. Me llega la oportunidad y hablan conmigo de Toluca y me dicen: ‘te quiere Chivas’. Primero me hice medio güey, no pasaron ni dos minutos y le dije: ‘sí, dale’.

“Llego a Chivas y no encuentro lo que había estado viviendo, que era ganar cada fin de semana. Llegué a un Chivas muy mermado pese a que me encontré a grandes compañeros: Luis Michel, Toño Rodríguez, Carlos Salcido, Omar Bravo, Aldo de Nigris, Ángel Reyna, David Toledo.

“(Vestidor) Complicado, pesado, mucho ego. Había diferentes personalidades y algunos intentan expresar sus títulos de alguna manera, otros son más reservados, pero todos habíamos sido exitosos en algún momento. Había canteranos que habían conseguido cosas importantes como el Chapo Sánchez, Omar Esparza, Pato Araujo.

Gerardo Rodríguez es presentado con Chivas para el Apertura 2014 (IMAGO 7)

“Competir con puro mexicano es complicado. Cuando no tienes esa personalidad o esa madurez para saber que no es necesario exponer tus títulos para mostrar quién eres y en cambio poner esa experiencia y títulos para bien del equipo, ahí estuvo la diferencia entre trascender y quedarnos ahí.

“El objetivo se cumplió (se salvaron del descenso), pero cuando vienes de ganar títulos, de estar en Liguillas, de pelear Finales y estar ahí, de repente llegas y a veces no ganas y a veces sí ganas y hay temas extra cancha y te llueve acá. Temas extra cancha que te mueven como que la prensa está encima de ti.

“Es lo que genera Chivas, hoy mucha afición en la ciudad y mucha más fuera de la ciudad. Me hubiera encantado tener mayor tiempo y experiencias en ese equipo, pero no se dio“, recordó el exlateral izquierdo rojiblanco en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

Gerardo Rodríguez y su roce con José Saturnino Cardozo al volver a Toluca

“Regreso a Toluca porque tenía contrato cuando me voy. Se hace un intercambio, llega Miguel Ponce a Toluca y yo voy a Chivas. Al final nos regresan a cada uno. Y me dice en un convivio, después de la comida me dice Cardozo: ‘¿Sabes por qué te fuiste? Porque yo quería a Ponce acá’. Yo le dije: ‘¿No te convenció o qué? Porque yo me hubiera querido quedar en Chivas’. Ya con un poquito de chilito porque te tocan el ego. Y me dice: ‘No, te quedas tú'”, concluyó el exdefensor.