La empresa estadounidense continuaría con problemas con su cadena de distribución y la venta al público a nivel global continúa en pausa.

La relación de Chivas y Nike no ha arrancado con el pie derecho como todos esperaban, ya que la marca estadounidense continuaría registrando más y más problemas que impiden que las nuevas playeras del Rebaño salgan a la venta al público en general.

La afición estuvo a la expectativa durante varios meses con la ilusión de ver la llegada de la marca de la palomita a la escuadra rojiblanca; sin embargo, se han ido registrando algunos retrasos, por lo que se esperaría que la nueva fecha para que esté en todos los puntos de venta sea el próximo miércoles 29 de julio.

El Guadalajara hizo oficial la nueva relación con Nike el 1 de julio, en donde mantuvieron como incógnita el diseño de la nueva indumentaria e hicieron la preventa unos días después. Sin embargo, la develación oficial fue hasta el 16 de julio, en donde se aseguró que la venta en general sería a partir del 22 de julio.

“La colección completa, incluidos los nuevos uniformes de local y visitante de Chivas, estará disponible en México mediante acceso anticipado a partir del 16 de julio a través de Nike.com, la Nike App, la tienda en línea de Chivas, así como en Nike Madero, Nike Andares y las tiendas oficiales de Chivas. A nivel global, la colección se lanzará el 22 de julio a través de los canales de Nike y sus socios comerciales“, se leía en el comunicado.

Sin embargo, muchos aficionados siguen manifestando que no logran adquirir el jersey en ningún punto de venta, por lo que en redes sociales la cuenta House of Heat, confirmó que se retrasará la venta en general para el 29 de julio, es decir, tardará una semana más, pese a que el acuerdo se anunció hace casi un mes.

¿Cuáles son los precios de las nuevas playeras de Nike con Chivas?

Aunque en México todavía no sale el jersey del Rebaño Sagrado a la venta a nivel general, el propio club Guadalajara confirmó los precios en los que se cotizarán los nuevos jerseys rojiblancos y será de mil 999 la indumentaria de aficionado, mientras que la versión de jugador costará 2 mil 999 pesos.