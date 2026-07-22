En el interior del Guadalajara quedó un mal sabor de boca después de la derrota de los Diablos Rojos a media semana contra los universitarios.

Chivas arrancó su participación en el Apertura 2026 con un descalabro sufrido frente al Toluca por marcador de 0-2 en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, el resultado no dejó satisfecho a nadie, en ningún sentido dentro del plantel rojiblanco, incrementándose la frustración tras el partido de media semana entre los Diablos Rojos y los Pumas.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que en el interior del Guadalajara surgió una doble frustración debido al resultado y sobre todo por el funcionamiento, debido a que los universitarios encontraron la manera de competirle de tú a tú a los escarlatas, mientras que los tapatíos quedaron a deber en ese sentido.

“El conjunto escarlata cayó derrotado el Toluca y que esto, al interior del Guadalajara, dejó una importante frustración (…) Resulta de que en Chivas sí quedó una doble frustración. El fin de semana se enfrentaron a un equipo muy capacitado, con mucha calidad y bien dirigido (…) En Chivas queda la frustración, primera, de que no le pudieron ganar al Toluca y segunda, que es el mismo Toluca el que cayó ante un cuadro de Pumas.

“Sí, será el subcampeón del futbol mexicano, pero dentro de Chivas saben, entienden y aunque no lo van a decir abiertamente, mucha gente cree que Chivas tiene mucho mejor plantel que Pumas y que Chivas debió competirle mucho más a Toluca (…) Pudo ser una jornada 1 con un mejor resultado y sobre todo, con un mejor funcionamiento”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Toluca y Cruz Azul, las tareas pendientes de Gabriel Milito

Desde que llegó Gabriel Milito a la dirección técnica de Chivas para el Apertura 2025, el Guadalajara no ha podido derrotar ni a Cruz Azul ni al Toluca, en donde el vencer a ambas instituciones se ha convertido en la tarea pendiente del entrenador argentino.

A los escarlatas los ha enfrentado en tres ocasiones, en donde el balance es de tres derrotas con cero goles a favor y siete en contra. Mientras que con la Máquina se ha enfrentado en seis ocasiones, en donde el saldo es de dos empates y cuatro derrotas.