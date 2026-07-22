El ex-jugador del Guadalajara está convencido de que en cuanto llegue el primer campeonato con Gabriel Milito, el Rebaño podría hacer una nueva dinastía en el futbol mexicano.

Chivas se ha convertido en uno de los equipos protagonistas de la Liga MX gracias al trabajo que ha realizado la directiva encabezada por Amaury Vergara, el cuerpo técnico de Gabriel Milito y la plantilla de futbolistas, por lo que mucha gente está ilusionada con que el título del futbol mexicano está muy cerca, tal como Carlos Salcido.

El exdefensor del Guadalajara está convencido de que el Rebaño está cada vez más cerca de conseguir la corona número 13 gracias al trabajo que se ha realizado, principalmente por parte del entrenador argentino; sin embargo, el Sasa está seguro de que se podría construir una dinastía en la escuadra tapatía en cuanto llegue el primer título.

“En general, creo que Chivas, hoy más que nunca, puede estar más cerca de un campeonato. Más allá por el tiempo que tienen trabajando con Gabriel Milito, con una idea clara que ya tienen, con jugadores que ahora llegan y que cada vez se ve que se fortalece el equipo.

“Para mí es un entrenador que no tiene miedo, está buscando siempre el arco rival. Le ha dado un sistema bonito, no es un sentido que te aburra, sino que siempre busca ir al frente con muchos jóvenes. Cuando se le brinde la oportunidad de ser campeón, puede marcar una buena época, porque tiene muchos jóvenes y los puede seguir catapultando para seguir”, declaró el exfutbolista del Guadalajara en Fox Sports.

¿Qué le ha faltado a Chivas para trascender?

“Lo poquito que le ha faltado a Chivas es un poquito de oficio. Lo vimos en el partido anterior con la expulsión de Sepúlveda. Les ha faltado ese oficio, a lo mejor por la cantidad de jóvenes que tiene, pero en momentos claves, tiene estas cositas“, concluyó Carlos Salcido.

Carlos Salcido y el sueño cumplido en Chivas

Después de marcharse de Chivas rumbo al PSV de Países Bajos en el verano del 2006 tras la Copa del Mundo en Alemania, el canterano rojiblanco siempre manifestó su deseo de regresar al redil para cumplir su sueño de ser campeón, por lo que en el 2015 accedió a volver, incluso, rebajándose el sueldo que percibía en Tigres para salvar a los tapatíos de sus problemas de descenso y en el Clausura 2017 levantó el trofeo de campeón.