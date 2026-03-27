Más allá de los títulos y la gloria, el exdefensor Carlos Salcido también atravesó momentos profundamente dolorosos durante su etapa en Chivas, especialmente en los años en que el equipo luchaba por evitar el descenso. En ese contexto, vivió una situación que involucró directamente a su familia y marcó su carrera.

El ex defensor recordó el momento más difícil que le tocó atravesar: “El único día que sentí feo… fue cuando tocaron a mi familia… con mi hija en la escuela”. La situación se volvió aún más dura cuando su hija llegó con una pregunta que lo golpeó de lleno: “Papá, ¿es cierto lo que están diciendo en la escuela?… que ya estás viejito, que te retires, que ya no juegas”.

Detrás de ese episodio había una historia aún más cruda. Una compañera le entregó una carta con mensajes negativos: “Era una carta dirigida a mi… media hiriente… como de un fan enojado”. Salcido comprendió de inmediato que el reclamo no provenía de la niña, sino de adultos: “Entendí que no era la niña, eran los papás”.

Lejos de quebrarse, el histórico rojiblanco convirtió ese dolor en una motivación personal y familiar. “Te juro y te prometo que esta misma niña o esta familia… algún día te van a felicitar”, le dijo a su hija. Y desde entonces, hizo de esa carta un motor: “La metí en una maletita… cuando me sentía cansado… yo agarraba, veía la carta y decía: ‘Ni madres, esto sigue’”.

Carlos Salcido revirtió la situación

El desenlace terminó siendo tan simbólico como emotivo. Tras conquistar los cinco títulos de la era de Matías Almeyda en el Guadalajara, la promesa se cumplió: “Salió con una canasta… ‘Papá, felicidades’… era la misma niña”. Para Salcido, ese momento fue el cierre perfecto: “Lo que prometí lo cumplimos”.