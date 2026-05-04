Las Chivas de Guadalajara vienen de sufrir una dolorosa derrota en su visita a Tigres UANL por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX. El Rebaño Sagrado está obligado a ganar por dos goles de diferencia para meterse en las semifinales, aunque la principal duda para por las capacidades de este nuevo equipo rojiblanco sin la presencia de algunas de sus principales figuras.

Armando González reconoce sus ganas de ir a Europa

Mientras se enfoca en lo que será la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, el delantero rojiblanco, Armando González, reconoce su deseo de salir a Europa en el próximo semestre: “Sí, lo intentaría, porque es un sueño que tengo. Pero si no se da, no pasa nada; seguiré trabajando. Y si se da, estaré muy agradecido. Todo depende de seguir enfocado en el día a día”, afirmó la Hormiga en Sport. “Es un sueño que tengo desde niño: jugar en Europa y seguir creciendo”.

Ricardo Marín promete remontada vs. Tigres

El autor del gol rojiblanco ante Tigres, Ricardo Marín, envió un mensaje en redes sociales de cara al partido de vuelta en el Estadio Akron. “En casa y con nuestra gente lo remontamos”, escribió el ‘4K’ al replicar la publicación oficial del Guadalajara, promocionando el choque del sábado bajo el lema de “Unión en la Fortaleza Rojiblanca”.

Chiquete Orozco se encaró con afición del Atlas

Otro de los duelos de la Liguilla fue el de Cruz Azul y Atlas en el Estadio Jalisco, donde la Máquina Cementera se llevó una victoria por 3-2. Aunque el defensor Jesús Orozco Chiquete se encuentra recuperándose de una lesión, protagonizó un tenso altercado desde los palcos con un aficionado rojinegro que grabó el momento y rápidamente se volvió viral.

Derrota y eliminación de Chivas Femenil

El Clausura 2026 llegó a su fin para Chivas Femenil, que perdió por 2-0 en su visita a Pachuca por la vuelta de los cuartos de final. El Rebaño Sagrado había ganado la Ida por 2-1 y necesitaba evitar la derrota para meterse en semifinales. Ahora el interrogante pasará por la continuidad de Antonio Contreras en el cargo de entrenador, ya que el estratega cerró la conferencia de prensa con una frase que pudo sonar a despedida: “La vida sigue en México, en España, en mi casa o donde sea”.