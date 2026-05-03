Se terminó el camino de Chivas Femenilen el Torneo Clausura 2026, luego de caer en los Cuartos de Final ante Pachuca Femenil con un marcador global de 3-2.

las pupilas de Óscar Torres dominaron con claridad los primeros 45 minutos, imponiendo el ritmo del partido y generando constantes llegadas de peligro sobre el arco defendido por Blanca Félix.

Al minuto 39 llegó la recompensa por conducto de María Mauleón, quien apareció para definir tras un gran centro de Charlyn Corral, en una jugada inteligente donde Aline Gomes dejó pasar el balón, permitiendo que la número 14 del conjunto de la Bella Airosa rematara con precisión.

Lo mejor que le pudo haber pasado al Rebaño Sagrado fue que llegara el descanso, ya que nunca logró meterse en el partido durante la primera mitad; sin embargo, el panorama poco cambió en la parte complementaria.

Las Tuzas del Pachuca siguieron dominando las acciones. Incluso, Aline Gomes había extendido la ventaja al minuto 68, pero el gol fue anulado debido a un fuera de lugar.

Ya cerca del 90, Charly Corral sorprendió con un zapatazo de larga distancia para poner el 2-0, global 3-2, por lo que con esto aseguraron su pase a las Semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

¿Qué pasará con Chivas Femenil tras quedar eliminado?

Todo apunta a que el Club Deportivo Guadalajara Femenil tomará un par de semanas de descanso antes de volver a Verde Valle para iniciar la pretemporada, con la mira puesta en el Torneo Apertura 2026.

No obstante, habrá que esperar qué decisión se toma respecto a Antonio Contreras, ya que un sector importante de la afición ha manifestado su inconformidad con su gestión.