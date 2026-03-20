El Club Deportivo Guadalajara Femenil visitó el Gigante de Acero con la intención clara de arrebatarle el invicto a Rayadas de Monterrey, en un enfrentamiento entre dos de los equipos más consistentes del Torneo Clausura 2026; sin embargo, el Rebaño Sagrado no logró imponerse y se tuvo que conformar con un empate sin goles.

Durante la primera mitad, el conjunto regiomontano tomó el control del encuentro y generó las opciones más claras. Sin embargo, Blanca Félix se convirtió en figura al responder con una atajada espectacular, sosteniendo el cero y evitando que nuestras Chivas se fueran abajo en el marcador.

Para la segunda mitad, Antonio Contreras movió sus piezas y logró que el Club Deportivo Guadalajara ganara terreno. Aun así, pese a la mayor presencia ofensiva, faltó claridad en el último toque para llevarse el triunfo en el Gigante de Acero.

¿Cómo quedó Adriana Iturbide y Jasminez Casarez en la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026?

Las dos jugadoras de Chivas Femenil todavía están alejadas de los primeros lugares de la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026, donde Eugenie Le Sommer y Diana Ordoñez la comandan con 14 tantos.

Así marchan las jugadoras de Chivas Femenil en la tabla de goleo.

En el caso de Adriana Iturbide, se ubica en la décimacuarta posición con apenas cinco dianas, mientras que Jasminez Casarez está en el puesto 18 con cuatro goles.