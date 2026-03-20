Chivas Femenil se enfrentó al equipo más poderoso del Clausura 2026 cuando visitó a Rayadas en el Gigante de Acero; sin embargo, las rojiblancas no fueron capaces de reflejar el dominio que tuvieron en el segundo tiempo y debieron conformarse con el empate.

El Guadalajara intentó quitarle el invicto a las de Monterrey, pero en un duelo de Liguilla adelantada, los dos equipos lograron anularse pese a que cada uno dominó por lapsos.

Con este resultado, el Guadalajara llegó a 27 puntos en el Clausura 2026 tras 12 partidos, quedándose momentáneamente en la sexta posición; sin embargo, hay que recordar que tiene un partido pendiente con FC Juárez, duelo que sería clave para catapultar a las tapatías hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones del futbol mexicano.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Xolas de Tijuana?

El siguiente duelo del Guadalajara se llevará a cabo el próximo lunes 29 de marzo en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.