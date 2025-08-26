Chivas Femenil esta noche vuelve a tener acción cuando en el Estadio Akron vuelva a ser local para recibir a Rayadas de Monterrey por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. De cara al duelo de esta noche repasa la transmisión saldrá por televisión abierta en el territorio mexicano.

El equipo de Antonio Contreras llega con una importante victoria debido a que superó por 2-0 ante Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Alicia Cervantes despachó con un doblete para que el Guadalajara se quede nuevamente con el triunfo.

De esta manera, Chivas Femenil llega al encuentro contra Rayadas de Monterrey en la séptima posición de la tabla general de la Liga MX con 13 puntos. De momento se encuentra clasificada a la Liguilla, pero a ocho puntos de América.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas Femenil y Rayadas por la Liga MX?

Como decíamos el duelo entre Chivas Femenil y Rayados de Monterrey se llevará adelante hoy martes 26 de agosto, en el Estadio Akron. El duelo por la jornada ocho del Apertura 2025 comenzará a las 19:07 del Centro de México.

Tijuana vs. Chivas: dónde ver la transmisión EN VIVO

El duelo entre Chivas Femenil y Rayadas de Monterrey se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime y TUBI. Por otro lado, el duelo del Guadalajara en Estados Unidos podrá seguirse por Telemundo y Fox Deportes, mientras que por streaming se podría seguir en Chivas TV.