El Guadalajara se prepara para enfrentar a Cruz Azul luego de haber igualado agónicamente contra Tijuana. Tras lo sucedido en la frontera Roberto Gómez Junco, exjugador de Chivas, destacó que lo que sucedió contra Xolos da aires de esperanza porque calidad tienen para trabajar y que los puntos no demuestran lo competitivo que es el conjunto rojiblanco.

No hay dudas de que los últimos tres partidos el Rebaño Sagrado ha dejado más dudas que certezas sobre su forma de competir en la Liga MX. Las derrotas contra Santos Laguna y FC Juárez evidenció la falta de idea del entrenador como de los jugadores para marcar la diferencia ante clubes que no viven su mejor momento.

Por otro lado, frente a Tijuana Chivas logró el empate por el talento individual y no por un sometimiento colectivo del Guadalajara. A pesar del resultado, Roberto Gómez Junco destacó que el Guadalajara de Gabriel Milito tiene para competir y lo sucedido en la frontera es la prueba de que es así.

“Eso tres goles abren la esperanza para el Guadalajara porque hablamos de la calidad de los jugadores. Son tres golazos. Los firma cualquier crack de cualquier equipo de los más poderosos quiere decir que ahí con qué trabajar”, expresó el exjugador de Chivas en la mesa de Futbol Picante.

Y agregó: “No sé si lo de Efraín y Alvarado juntos porque no han funcionado juntos. Armando González había sido un relevo maravilloso y luego iniciando no era tanto, ahora mete un golazo por toda la jugada. Son tres golazos con los que se puede aspirar a otras cosas. En general han jugado creo que si han jugado un poquito mejor de lo que dicen sus puntos. Ese cierre le da a Milito estar esperanzado para que las Chivas compitan”.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo sábado 31 agosto en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.